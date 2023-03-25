مسؤول إندونيسي: بركان «سيميرو» يظهر نشاطا مقلقا بـ 21 زلزالا بركانيا

أفاد مركز مراقبة بركان «سيميرو» في إندونيسيا، اليوم السبت، أن بركان سيميرو على جبل سارو في منطقة لوماجانج بإقليم جاوة الشرقية يظهر نشاطا مقلقا، فقد شهد 21 زلزالاً بركانيا، مع سعة موجية 22-17 ملليمترا وبلغت مدة الزلزال 155- 75 ثانية.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الضابط في المركز يادي يولياندي، قوله «سجل جهاز قياس الزلازل أيضًا زلزالا واحدا متناسقًا بسعة 155 ملم، واستمر 215 ثانية».

وأضاف أنه لم يتم ملاحظة الدخان من فوهة البركان، لافتا إلى أن الطقس مائل للغيوم، والرياح ضعيفة تهب باتجاه الجنوب والجنوب الغربي ولا تزال حالة الجبل في المستوى الثالث، أو الاستعداد.

وحث يولياندي المواطنين على الامتثال لجميع التوصيات التي وضعها مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية، مؤكدا عدم القيام بأي أنشطة في القطاع الجنوبي الشرقي على طول نهر بيسوك كوبوكان لمسافة تصل إلى 13 كيلومترًا من القمة أو مركز الثوران، وحذر من احتمالية حدوث سحب ساخنة وانهيارات حمم بركانية، داعيا إلى الابتعاد عن الأنهار والوديان الناشئة من قمة جبل سيميرو.