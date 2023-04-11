مصرع وإصابة 35 شخصا جراء حادث مروروي في بيرو

أسفر حادث بيرو المروري عن مصرع 10 أشخاص وأصيب 25 آخرين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة «ريبوبليكا»، إن حادث بيرو وقع على طريق «هوانوكو-ليما»’ مشيرة إلى سقوط الحافلة سقطت في نهر، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وفقا لم ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضافت الصحيفة، إن الحافلة كانت في طريقها إلى العاصمة «ليما» من مدينة «هوانوكو»، فيما أشارت تقارير إعلامية، إلى اصطدام شاحنة بالحافلة ولم يتم العثور على الأولى في منطقة الحادث.

بدوره، قال رئيس قسم حماية الطرق السريعة في الشرطة الوطنية، فيكتور ميزا فارفان، إن 76 راكبا كانوا على متن الحافلة.