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مصرع 12 شخصا حرقا جراء حادث مروري وسط بيرو.. وإصابة 7

كتب:

حسن رمضان
05:37 ص | الإثنين 06 مارس 2023
اندلاع النيران جراء حادث التصادم وسط بيرو

اندلاع النيران جراء حادث التصادم وسط بيرو

شهدت بيرو الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، حادثا مروريا أسفر عن مصرع وإصابة 19 شخصا، ونشرت وسائل إعلام محلية تفاصيل الواقعة.

وقالت إذاعة «آي بي بي » في بيرو، البيروفية، أن 12 شخصا لقوا مصرعهم حرقا وأصيب 7 آخرون جراء اندلاع حريق نتيجة تصادم حافلة وتاكسي الدراجة النارية، في محافظة «كاسما» بمنطقة «انكاش» وسط البلاد.

وأشارت السلطات، إلى أن من بين القتلى سائق سيارة أجرة دراجة نارية و 11 شخصًا آخر بينهم 4 قاصرين، لم يتم التعرف عليهم بعد، فيما تم اقتياد سائق الحافلة البالغ من العمر «45 عاما» إلى الشرطة.

 من جانبها، أعربت هيئة «الرقابة على النقل البري »، عن تعازيها وتضامنها مع العائلات المتضررة من الحادث.

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بقلم حسن رمضان