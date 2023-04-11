قصة إهداء ذوي الهمم للبابا تواضروس صليبا في أسبوع الآلام (صور)

أهدى مجموعة من شباب ذوي الهمم التابعين لخدمة أم الرحمة بالإسكندرية، صليبا خشبيا مصنوعا على غرار فرع خشب، ومثبت عليه مجسم السيد المسيح، إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال ترؤسه بصخة يوم الاثنين من أسبوع الآلام بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

إهداء صليب للبابا تواضروس

أحد أفراد خدمة ذوي الهمم الذي يعاني من متلازمة داون، ويدعى يوسف منسي، تقدم إلى البابا تواضروس لإهدائه الصليب الخشبي، معبرا عن سعادته بمقابلة البابا، قائلا: «إنه يحبه وهو في قلبه دائما».

أبناء «أم الرحمة» يحتفون بزيارة البابا

لم يقف الأمر عند ذاك فحسب، وإنما تقدم آخرون من أبناء خدمة أم الرحمة، أولهم ارساني روبيل، الذي يعاني من إعاقة حركية، الذي عبر عن سعادته بمقابلة البابا تواضروس.

وقال أرساني لـ«الوطن»، إنه سعيد بمقابلة البابا تواضروس وأخذ صورة تذكارية معه، مشيرا إلى أنه أراد أن يخبر البابا تواضروس قدر محبة أبناء خدمة أم الرحمة من ذوي الهمم لقداسته كونه يدعمهم دائما.

فيما حرص البابا تواضروس على التقاط صور تذكارية معهم، على الرغم من اعتراضه على التصوير في أسبوع الآلام حسب قوله، إلا أنه سمح بالتصوير معهم للثناء على حضورهم البصخة المقدسة.