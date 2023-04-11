كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات الجنوب لليوم الخامس على التوالي

أعلنت «وزارة التوحيد» في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الجارة الشمالية، لم ترد على المكالمات الروتينية اليومية مع «سول»، في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، من خلال قناة الاتصال بين الكوريتين لليوم الخامس على التتوالي.

وكانت كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات اليومية من الجارة الجنوبية يوم الجمعة الماضي.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إلى أن «بيونج يانج»، لم تستجب أيضا للمكالمات اليومية عبر خطوط اتصالات الشرقية والغربية للجيش.