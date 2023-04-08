تعرف على القدرات النووية لغواصة كوريا الشمالية «تسونامي-2»

أفادت وسائل إعلام رسمية، بأنَّ كوريا الشمالية أجرت تجربة على غواصة مسيرة هجومية لها قدرات نووية، اليوم السبت، وذلك في أحدث استعراض لقدراتها العسكرية.

كوريا الشمالية تختبر الغواصة الهجومية الجديدة

وأضاف موقع «سكاي نيوز»، بأنَّ كوريا الشمالية اختبرت نوعا جديدا من الغواصات الهجومية ولها قدرات نووية، في إطار مواجهتها لكوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

التجربة الجديدة لـ «بيونج يانج»: ذات قدرات نووية

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فإنَّ الغواصة الهجومية الجديدة بقدرات نووية تُسمى الغواصة «هايل-2».

فيما أنَّ الاختبار الجديد جاء بعد ما يزيد على أسبوع من الكشف عن نظام جديد للغواصات المسيرة يطلق عليه «هايل-1»؛ أي تسونامي بالكورية، وتم تصميمه للهجوم المفاجئ في مياه العدو.

وأفادت الوكالة أنَّه تم اجراء التجربة خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل الجاري، حيث قطعت الغواصة مسافة 1000 كيلو متر تحت الماء على مدى 71 ساعة و6 دقائق، ونجحت في إصابة نموذج لهدف معاد.

كما أكدت على أنَّ اختبار الغواصة أثبت كفاءة اعتمادية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية «الفتاكة»، بحسب تعبيرها.

من ناحيةٍ أخرى، يشكك بعض المحللين فيما قدرات الغواصات الجديدة من حيث جاهزيتها للعمل، لترد وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأنَّ «المنظومة من شأنها أن تساعد في احتواء أي عمل عسكري يستهدف البلاد».