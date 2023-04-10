لليوم الرابع على التوالي.. كوريا الشمالية لا ترد على مكالمات الجنوب

استمر انقطاع الاتصالات بين الكوريتين، لليوم الرابع على التوالي، من خلال قناة الاتصال بين «بيونج يانج» و«سول» والخط العسكري الساخن، دون معرفة الأسباب.

وقالت وزارة التوحيد في عاصمة الجنوب «سول»، إن انقطاع الاتصالات اليومية الروتينية بين الكوريتين في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما زال مستمرا بعد توقفها عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب صباح يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

مكالمات هاتفية بين الكوريتين مرتين في اليوم

ومن المفترض أن تجري كوريا الشمالية والجوبية مكالمات هاتفية مرتين في اليوم، الساعة 9 صباحًا و5 مساءً بالتوقيت المحلي، عبر قناة الاتصال المشتركة بينهما، فيما لا يتم إجراء المكالمات من الخط الساخن للاتصال في عطلات نهاية الأسبوع.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إلى عدم رد الشمال على المكالمات عبر خط عسكري ساخن لليوم الرابع على التوالي.