وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى مقديشو «صور»

وصل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مقديشو عاصمة الصومال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان في استقبال «جوتيريش» والوفد المرافق له في مطار مقديشو، وزير خارجية الصومال أبشر عمر جامع.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، إن هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، البلاد منذ توليه منصبه في عام 2017.