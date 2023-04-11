اكتشاف شواهد «يونانية – رومانية» غرب مطروح.. والحكومة تعلنها أرض أثرية

أعلن المجلس الأعلى للآثار، اكتشاف شواهد أثرية تعود للعصر «اليوناني – الروماني» غرب مدينة مطروح، وهي الأراضي التي قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إخضاعها لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي تحظر البناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.

إخضاع أراضي غرب مطروح لقانون الآثار

وتقع الأراضي الأثرية في موقع تل أبو ظاوة الكائن بمنطقة القصر بمحافظة مطروح، ومساحتها 3824.5 متر مربع.

ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، على مذكرة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

أفران تعود للعصر اليوناني الروماني

وذكر «وزيري»، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنّه بعد معاينة الأرض بتاريخ 18 نوفمبر 2021، والواقعة غرب مطروح، تبيّن أنّها عبارة عن تل تنتشر عليه الكثير من الشواهد الأثرية، وهو عبارة عن كثير من كسر شقف الفخار، والذي يرجع للعصر اليوناني الروماني.

وانتهت اللجنة المشكلة إلى وجود أحجار تدل على وجود فرن لحرق الفخار بهذا الموقع من العصر اليوناني الروماني، ومن الجهة الشمالية للتل يوجد آثار لنقل جزء من الرديم من حافة التل باللوادر، ويحده من جميع الاتجاهات حدائق الزيتون الخاصة بالأهالي.