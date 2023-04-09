مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. محمد محمود عبد العزيز يبحث عن الآثار في تل شبورة

كشفت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، عن محاولات محمد محمود عبد العزيز، الذي يُجسد دور مدرس متطرف داخل قرية تل شبورة، يدعى حافظ، البحث عن الآثار داخل القرية، بواسطة مجموعة من الزملاء، بعيدًا عن أعين الأهالي، وفي ساعاتٍ متأخرة من الليل.

وعثر محمد محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، على قطعة أثار، بعد فترة طويلة من البحث، ليدخل في حالة سعادة عارمة، ويؤكد أن تلك الخطوة ستكون بداية لخطة جديدة للبحث عن باقي القطع الأثرية الموجودة بالمكان، حيث طالب بعدم إخبار أي شخص عن فعلته.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة في شهر رمضان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عقب انتهاء صلاة التراويح مباشرة، والتي تنقلها القناة نفسها من مسجد الحسين.