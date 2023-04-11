حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الموسكي

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الموسكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لهم التجديد في الميعاد، كما أمرت بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

التنقيب عن الآثار

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، وردت معلومات أكدتها التحريات إلى قسم شرطة الموسكي في مديرية أمن القاهرة، تفيد بأنّ 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل أحد العقارات بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبيّن صحته، وبتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار الذي استأجره أحدهم، وعُثر داخله على حفرة بعمق 3 أمتار.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.