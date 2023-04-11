الليلة أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان.. هل تكون ليلة القدر؟

تبدأ مساء اليوم، أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، الذي مر من أيامه 20 يومًا، وتبدأ الليلة الأولى من العشر الأواخر مساء اليوم، بعد موعد الإفطار وأذان صلاة المغرب، وهو ما طرح تساؤل من قبل بعض المواطنين حول موعد ليلة القدر.

الليلة أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان

وتتناول السطور التالية مواعيد الليالي الوترية، بعد بدء أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، التي يسن تحري ليلة القدر خلالها بالتاريخ الميلادي والهجري، كما يسن تحري ليلة القدر في جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان:

- الليلة الوترية الأولى، تبدأ ليلة 21 رمضان 1444، أولى الليالي الوترية، من مغرب الثلاثاء، الموافق 11 أبريل 2023، حتى فجر الأربعاء 12 أبريل.

- الليلة الوترية الثانية، توافق ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 إبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، تبدأ ليلة 25 رمضان 1444، من مغرب السبت، الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

- الليلة الوترية الرابعة، تبدأ ليلة 27 رمضان 1444، من مغرب الإثنين الموافق 17 أبريل، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- الليلة الوترية الخامسة والأخيرة في رمضان، تبدأ ليلة 29 رمضان 1444، من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.

هل تكون ليلة القدر؟

هل تكون ليلة القدر؟، هل يمكن أن تكون الليلة أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان، هي الليلة العظيمة التي ينتظرها الجميع؟، لا أحد يعلم فالعلم بموعدها عند الله وحده، ولكن هناك أدعية مستحبة تساعد العابد على التقرب والتوسل إلى الله بما ينفعه في هذه الليلة، علما بأنّ الجميع يمكنه الدعاء بما شاء والله يستجيب، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وفي الليالي الوترية من رمضان، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.

- اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

- اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين.

- ربنا في هذه الليالي المباركة من رمضان أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.