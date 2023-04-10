ليلة القدر 2023.. تعرف على أفضل الأدعية وموعدها

ليلة القدر 2023 من خير الليالي في العام، ويحرص العديد من المسلمين على اغتنام فضل هذه الليلة المباركة، وذلك من خلال الاجتهاد في العبادة خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، فهذه الليالي من خير الليالي، وفيها خير وبركة، أما ليلة القدر 2023، ففيها يستجاب الدعاء من الداعي، وفيها مغفرة ورحمة بالعباد، لذا يتصارع العديد منهم على عبادة وطاعة الله خلال هذه الأيام.

ليلة القدر 2023

وتعد ليلة القدر 2023 غاية للعديد من المسلمين، ومن أبرز الأدعية التي يرددها الكثير منهم: «اللهم بلغنا ليلة القدر»، وذلك رغبة منهم في اغتنام فضل هذه الليلة المباركة، وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر».

ويحرص العديد من المسلمين على ترديد دعاء ليلة القدر 2023، ومن هذه الأدعية: «اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا».

دعاء ليلة القدر 2023

ومن أشهر الأدعية التي يحرص المسلم على ترديدها في العشر الأواخر من رمضان، وذلك نظرا لأن ليلة القدر 2023 ضمن الليالي العشر الأخيرة من رمضان، هي:

- «اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين».

- «ربنا في هذه الليالي المباركة من رمضان أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير».