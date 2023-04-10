ليلة القدر إحداها.. تعرف على مواعيد الليالي الوترية والدعاء المأثور

ينتظر العديد من المسلمين ليلة القدر بفارغ الصبر لما لها من فضل كبير وثواب عظيم يصل ثوابها إلى ألف شهر، ويتساءل الكثيرون حول مواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان الكريم، والدعاء المأثور في ليلة القدر، وكيف يتوسلون إلى الله بأقرب الأدعية.

ليلة القدر

وتتناول السطور التالي مواعيد الليالي الوترية التي يسن تحري ليلة القدر فيها بالتاريخ الميلادي والهجري، كما يسن تحري ليلة القدر في جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان:

- الليلة الوترية الأولى، تبدأ ليلة 21 رمضان 1444، أولى ليالي الوتر، من مغرب الثلاثاء، الموافق 11 أبريل 2023، حتى فجر الأربعاء 12 إبريل.

- الليلة الوترية الثانية، توافق ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 من أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 إبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، تبدأ ليلة 25 رمضان 1444، من مغرب السبت، الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

- الليلة الوترية الرابعة، تبدأ ليلة 27 رمضان 1444، من مغرب الإثنين الموافق 17 أبريل، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- الليلة الوترية الخامسة والأخيرة في رمضان، تبدأ ليلة 29 رمضان 1444، من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.

أدعية ليلة القدر

أما عن الأدعية المأصورة في ليلة القدر، فلم يرد دعاء محدد مستجاب، وإنّما هناك أدعية مستحبة في تلك الليلة، يتقرب بها العيد إلى ربه، علما بأنّ الجميع يمكنه الدعاء بما شاء والله يتسجيب، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وفي الليالي الوترية من رمضان، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا.

- اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

- اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين.

- ربنا في هذه الليالي المباركة من رمضان أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.اقرأ المزيد: