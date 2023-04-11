الداعية نادية عمارة تكشف عبر قناة الناس طريقة تسبيح المخلوقات غير الناطقة

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن الله الحميد هو المحمود بحمد نفسه وحمد عباده له، فالله عز وجل محمود يحمده الخلق كله، وهو وحده الذي له الحمد تامًا، كون جميع المخلوقات ناطقة بحمده، مؤكدة أن كل حمد لله من أهل السماوات والأرض وكل حمد يقع بالدنيا فإن الله جل وعلى يستحقه كله، لا غيره سبحانه وتعالى.

كل ما بالكون يحمد الله سبحانه وتعالى

وأضافت عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على قناة «الناس»، أن كل ما بالكون يحمد الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول في محكم آياته بسورة الإسراء (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)، أي أن كل شيء بالوجود مسبح بحمد الله، كل ناطق بالكون وغير ناطق من الكائنات والجامدات أو الكائنات الحية كالأشجار أو النباتات، يسبح بحمده.

طرق تسبيح الكائنات والجمادات «لسان حال أو لسان مقال»

وكشفت الداعية الإسلامية عن أن تسبيح الكائنات والجمادات يكون بلسان الحال أو بلسان المقال، فلسان الحال تعني أن يكون الشيء بحاله دال على خالقها، العظيم الحميد، ولسان المقال، تعني أن لها لغة لا يفقهها الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن لها لغة لا يفقهها الإنسان ولا يعرف تسبيحهم.

كثير من العلماء يؤكدون على وجود لغة لهذه الكائنات

وأشارت إلى وجود خلاف بين العلماء ما إذا كان لها لغة، غير أن كثير من العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشعراوي تبنوا أن لهذه الكائنات لغة بالفعل، مشيرة إلى قوله تعالى بكتابه الكريم (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ).