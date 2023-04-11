نادية عمارة توضح عبر قناة «الناس» معنى اسم الله الحميد

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن جواهر المعاني في النص القرآني الكريم، جوهرة اسم الله الحميد، وورد ذكر أسم الله الحميد 17 مرة في القرآن الكريم، منها ما ورد في سورة الحج في قول الله تعالى «وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ».

معنى أسم الله الحميد لغويًا

وأضافت عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة»، على قناة «الناس»، أن مد الحاء والميم والدال بـ «حمد»، تدل في اللغة العربية على خلاف الذم، فعلى سبيل المثال قول حمد فلان أحمده، تعني ذكر محامده وصفاته الطيبة، وتؤكد أن صفاته محمودة غير مذمومة.

معنى أسم الله الحميد

وتابعت الداعية الإسلامية أنه باللغة العربية يقال رجل محمود أي صفاته حميدة، وكذلك اسم محمد والذي يعني كثرة الصفات المحمودة، غير المذمومة، فمعنى اسم الله الحميد في حقه سبحانه وتعالى، أنه اسم من أسماء الله الحسنى على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي أن الله سبحانه وتعالى الحميد المحمود، فهو المحمود على كل حال، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، وهو الذي أمده وهداهم إليه وبمعرفته يسعد الناس دنيا وأخرى بمنهجه الواضح المستقيم إلى أن يصل الناس إلى جنة النعيم.