المسلماني: تسلا توقع أن نتواصل مع الكائنات الفضائية في المستقبل

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني عن المخترع نيكولا تسلا واختراعه لمحرك بالتيار المتردد والذي مثل مستقبل الكهرباء وقتها وذلك خلال حلقة برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة».

أديسون خدع تسلا

وأوضح المسلماني أن تسلا اقترح على المخترع أديسون فكرة المحرك بالتيار المتردد ووعده أديسون بمنحة قدرها 50 ألف دولار حال وصوله لهذا الاختراع وبالفعل نجح تسلا وذهب لأديسون إلا أن الأخير رفض منحه المبلغ وأخبره أنه كان يمزح معه وأنه نظرًا لكونه غير أمريكي فلا يعرف مداعبة الأمريكان واقترح عليه زيادة راتبه 20 دولارا شهريًا.

ولفت إلى أن تسلا قرر أن يستقل بنفسه بعيدًا عن أديسون وأنشأ شركته ومعامله وتعاون مع المستثمر جورج وستنجهاوس صاحب الماركة الشهيرة.

وأشار إلى أن وستنجهاوس اشترى براءة اختراع التيار المتردد من تسلا مؤكدًا أن مولد التيار المتردد كان حديث مدينة نيويورك.

وأكد المسلماني أن تسلا توقع اختراع الطائرات والصواريخ إضافة لتوقعاته في أوائل القرن العشرين إلى إمكانية نقل الصوت والصورة كما يحدث حاليًا كما توقع التواصل مع الكائنات الفضائية في الكواكب الأخرى.