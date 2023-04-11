الداعية نادية عمارة عبر قناة الناس: الله يسعد بإقبال العباد عليه

قالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إنَّ اسم الله الحميد بمعنى مفعول محمود وكذلك الله الحميد بمعنى فاعل حامد، أي أنه سبحانه وتعالى يحمد نفسه لخلقه، لكي يعرفوه ويقبلوا عليه، فيسعد بإقبالهم عليه جل وعلى، ويحمد نفسه لخلقه ليتجهوا إليه سبحانه وتعالى دون غيره فهو المستحق لجميع المحامد.

الله يرزق الإنسان ويوفقه للعمل ثم يشكره عليه

وأضافت نادية عمارة في حديثها ببرنامج «قلوب عامرة» على قناة «الناس»، أن فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)»، وكذلك بسورة الأنعام ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه لخلقه لينالوا من عطائه، كونه هو الذي يرزق الإنسان وكذلك يوفقه إلى عمل الخير ثم يشكره عليه، وهو الله الغني الحميد.

الله هو الذي يوفق الإنسان بالغنى والفقر

وتابعت الداعية الإسلامية أنَّ الله جل وعلى هو الذي يوفق الإنسان عند الغني وعند الفقر، إلى الصالحات من الأعمال، وبعد ذلك الحميد يثيبك على ما صنع الإنسان، ويقبل القليل من العمل، فيضاعف عليه الثواب والأجر، ويقبله كأنه كثير، لأنه الله الحميد.