وظائف للمعلمين بالمدرسة الرسمية الدولية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس، حاجتها لمعلمين للعمل بقسم الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في التخصصات التالية «معلم أو معلمة فصل تخصص English Math-Sciences، ومعلمو لغة إنجليزية، ومعلم أو معلمة مساعد تخصص لغة عربية أو دراسات اجتماعية، ومعلم أو معلمة Art، ومعلم أو معلمة PE».

شروط التقديم لوظائف المعلمين بالمدرسة الرسمية الدولية

وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، شروط التقديم في وظائف المعلمين، كما يلي.

- أن يكون المتقدم من العاملين في وزارة التربية والتعليم.

- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة.

-إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على (TOEFL, ILETS) شهادات معتمدة (MOS, ICDL).

منح مكافأة شهرية نظير الجهود الغير عادية

وأوضحت المدارس الرسمية الدولية، أنّ التقديم يتم عن طريق إرسال CV على البريد الإلكتروني it@eis-tagamo3.org، وإرسال السيرة الذاتية CV صحيفة أحوال حديثة مختومة من الإدارة التعليمية.

وبيّنت المدارس الرسمية الدولية، مميزات العمل بالمدارس، حيث يكون بنظام المأمورية المفتوحة، ويمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.