التعليم: عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بلجان الثانوية العامة غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع قطاعات الجمهورية، غداً الأربعاء وتستمر لمدة يومين على أن تنتهي الخميس.

مقابلات شخصية وامتحانات تحريرية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية والامتحانات التحريرية للمتقدمين للعمل في لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع قطاعات الجمهورية في المواعيد المعلنة في كل قطاع.

شروط العمل في لجان الثانوية العامة 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الشروط تستلزم عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحداهما حتى الدرجة الثانية، وألا تكون محالا للمعاش قبل 31 أغسطس، وألا تكون مستحقا لبدل السفر طبقاً للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1985.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه بالنسبة للعاملين بعقود أو مكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور ثلاث سنوات علي عملهم، وألا تكون مشتركاً بالعمل بأي لجان أخري من لجان الامتحانات العامة والمحلية، مؤكده أنه لا يجوز التقدم في أكثر من مكان ولن يلتفت لأي طلبات بعد هذا التاريخ.

و كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت فتحت باب التقديم للعمل لجنة الإدارة ولجان النظام والمراقبة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة يومين 9 و10 أبريل لتسجيل الاسم والبيانات وملئ الاستمارة للالتحاق بلجان امتحانات الثانوية العامة.