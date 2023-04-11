«رويترز»: رئيس وزراء اليابان يزور مصر في جولة أفريقية نهاية أبريل

أكد هيروكازو ماتسونو، أمين مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، أنَّ رئيس وزراء بلاده فوميو كيشيدا ينوي زيارة عدة دول أفريقية خلال جولته نهاية أبريل الجاري من بينها «مصر».

زيارة رئيس وزراء اليابان لأفريقيا.. مصر أبرز الدول

ووفقا لوكالة رويترز، فإنَّ زيارة رئيس وزراء اليابان خلال جولته بأفريقيا ستتضمن عدة دول بالقارة بخلاف مصر، وهي «غانا»، و«كينيا»، و«موزمبيق»، والتي ستمتد من أواخر أبريل الجاري وحتى مطلع مايو 2023.

اليابان تستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة

وأضافت وكالة الأنباء البريطانية، أنَّ الزيارة تأتي قبل أسابيع من استضافة اليابان قمة مجموعة الدول السبع، وتتضمن الاقتصادات الصناعية الكبرى للدول الآتية «إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، وكندا»، وانضم لها الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنَّ هذا التكتل الاقتصادي يشكل بعد انضمام الاتحاد الأوروبي إليه 50% من الاقتصاد العالمي، ما يجعله قوى عظمى.

وفي وقت سابق، شارك سفير مصر في طوكيو، محمد أبو بكر، في مأدبة إفطار أقامها رئيس الوزراء الياباني لرؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية في اليابان بمقر إقامته.

تعد مشاركة سفير مصر بطوكيو الأولى منذ 4 سنوات، بعد توقفها على خلفية انتشار وباء كورونا، وذلك بحضور وزير الخارجية الياباني «يوشيماسا هاياشي» وكبار مسؤولي وزارة الخارجية وعدد من البرلمانيين ومندوبي المنظمات الإسلامية.

وخلال كلمته بهذه المناسبة أكد «كيشيدا» أهمية تعزيز علاقات التعاون بين اليابان والعالم الإسلامي، والتسامح ودفع جهود المجتمع الدولي تجاه حل الصراعات بالطرق السلمية.