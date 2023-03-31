«المفوضية الأوروبية» تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني الأخيرة لأوكرانيا

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، بزيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لأوكرانيا في مارس الجاري، قائلة إنها بعثت برسالة قوية إلى الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية والمجتمع الدولي.

وذكرت الحكومة اليابانية - حسبما نقلت وكالة أنباء «كيودو اليابانية» - أن فون دير لاين وكيشيدا اتفقا خلال المحادثات الهاتفية التي استمرت 25 دقيقة على الحفاظ على اتصال وثيق بشأن القضايا المتعلقة بأوكرانيا والبيئة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتخطط رئيسة المفوضية الأوروبية لمرافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جزء من رحلته إلى الصين في مطلع أبريل المقبل، بينما من المقرر أن يستضيف كيشيدا قمة مجموعة السبع في مايو في مدينة هيروشيما.

إخلاء العالم من الأسلحة النووية

وتعهد كيشيدا بعرض رؤيته لعالم خالٍ من الأسلحة النووية وسط مخاوف من أن تستخدم روسيا سلاحًا نوويًا ضد أوكرانيا في الأزمة المستمرة.

وتضم مجموعة السبع: بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه في 21 مارس، قام كيشيدا بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) قبل قمة مجموعة الدول السبع، وتعهد إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمواصلة دعم أوكرانيا في محاولتها لصد العملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022.