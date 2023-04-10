رئيس الوزراء الياباني يدعو التحالف الحاكم إلى تلبية طلبات الناخبين

دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا التحالف الحاكم، اليوم، إلى التركيز على تلبية طلبات الناخبين لضمان الفوز في الانتخابات الوطنية والمحلية المقبلة، بعد يوم من فوز المعسكر الحاكم في سباقات رئيسية على صعيد رؤساء البلديات.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتبه، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية الرسمية: «علينا أن نستعد لتحد بينما نستمع لأصوات التشجيع والأمل للحزب الديمقراطي الليبرالي والائتلاف الحاكم بما في ذلك شريكه الأصغر كوميتو».

الحزب الديمقراطي الليبرالي

وفاز المرشحون الذين قدمهم الحزب الديمقراطي الليبرالي برئاسة كيشيدا، في سباقات رؤساء البلديات في جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومقاطعة أويتا في جنوب غرب البلاد، أمس الأحد، وعكست النتائج جهود كيشيدا لتعزيز شعبية حكومته بإنجازات على المسرح الدبلوماسي قبل أن يستضيف قمة مجموعة السبعة في مايو المقبل في دائرته الانتخابية في محافظة هيروشيما، حسبما قال محللون سياسيون لـ«كيودو».

مع ذلك خسر مرشحو الحزب الديمقراطي الليبرالي سباقاتهم أمام المرشحين الذين أقرهم حزب الابتكار الياباني في محافظتي أوساكا ونارا الغربيتين، حيث يتمتع حزب المعارضة بموطئ قدم قوي.

9 انتخابات لحكام الولايات

وجنبا إلى جنب مع تسعة انتخابات لحكام الولايات، أُجريت أيضا سباقات رؤساء البلديات في ست مدن رئيسية وانتخابات المجالس المحلية في 41 محافظة و17 مدينة كبيرة يوم أمس الأحد كجزء من الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة التي تجرى كل أربع سنوات، بينما ستجرى الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في 23 أبريل لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء الجمعية في بلديات أخرى عبر اليابان، ومن المقرر أيضا إجراء انتخابات فرعية على خمسة مقاعد شاغرة في البرلمان في نفس اليوم.