أوقاف كفر الشيخ تُنهي استعداداتها لصلاة التهجد وسُنة الاعتكاف

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، كافة استعداداتها في تهيئة المساجد لصلاة التهجد وإحياء سُنة الاعتكاف، التي تبدأ مساء اليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444 هجريًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد صلاة التهجد والاعتكاف

وتُقام صلاة التهجد في ما يقرب من 254 مسجدًا، كما يتم إحياء سُنة الاعتكاف في 302 مسجد موزعة على 16 إدارة أوقاف، وذلك في إطار الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف في شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، كثفت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ من حملات النظافة بالمساجد، وتهيئتها لإقامة صلاة التهجد، وسُنة الاعتكاف، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين، تحت إشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

ضوابط الاعتكاف هذا العام

كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن ضوابط الاعتكاف هذا العام على النحو التالي:

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن يكون المعتكف صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4. يُمنع منعاً باتاً توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

5. يحظر حظراً تاماً تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراماً للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقاً لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.