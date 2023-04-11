حملات نظافة مكثفة بمساجد السويس لاستقبال المعتكفين وإقامة صلاة التهجد

شهدت المساجد المسموح فيها بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد، حالة من التأهب والاستعداد، حيث انطلقت حملات نظافة وتطهير وتعقيم واسعة، تحت إشراف مديرية أوقاف السويس، برئاسة الشيخ ماجد راضي وأئمة المساجد.

وشهدت مديرية الأوقاف بالسويس انطلاق حملات نظافة بالمساجد، من قيادات الدعوة والعاملين بها، وتجهيز الأماكن الخاصة بالاعتكاف، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والنظافة التامة والمستمرة.

حملات نظافة مكثفة

وتحت شعار «كلنا في خدمة بيوت الله»، انطلقت حملات مكثفة للنظافة والتوعية والإرشاد والتوجيه بفضل التهجد والاعتكاف والضوابط المحددة لذلك في مساجد السويس، بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وتضمنت الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة تلك التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.

تخصيص 62 مسجدا للاعتكاف

وكانت مديرية الأوقاف في محافظة السويس أعلنت أسماء 62 مسجداً مسموح بإقامة سنة الاعتكاف بها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري، موزعة على أحياء السويس الخمسة، لإتاحة الفرصة لجميع أبناء المحافظة من الراغبين في الاعتكاف.

98 مسجداً للتهجد

فيما أعلنت مديرة الأوقاف عن 98 مسجداً تقام فيها صلاة التهجد، موزعة على أحياء محافظة السويس، والتي ستستقبل المصلين بداية من الليلة.