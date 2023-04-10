كم عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح

حددت دار الإفتاء المصرية في بيان عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، مؤكدةً أن صلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين.

وأضافت الإفتاء بخصوص سؤال المستخدمين عن السؤال المتداول عن كم عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان أنه روي عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرِف فاركع ركْعة توتر لك ما صليت».

كم عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان؟

وتستعرض «الوطن» بعض الأدعية المستحبة في صلاة التهجد والتي يجوز للمسلمين تردديها ومنها:

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا».

ـ «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه».

«اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي».

أدعية مستحبة في صلاة التهجد

«اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد».

«اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

«اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد».

«اللهم طهرني ونقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».