عزل مدرس بجامعة المنصورة حاول حل الامتحان للطلبة الوافدين

قرر مجلس تأديب جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وعضوية المستشار دكتور حاتم البكري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، عزل دكتور جامعي بدرجة مدرس بكلية التربية الرياضية بالجامعة من وظيفته لمحاولته حل أسئلة امتحان أحد المقررات الدراسية للطلبة الوافدين.

مذكرة إلى عميد كلية التربية الرياضية

وتعود الوقائع إلى يوم 14/6/2022 عندما تقدم مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بمذكرة إلى عميد كلية التربية الرياضية اتهم فيها «ا.ع.ع»، المدرس بقسم المناهج بالكلية بالاتصال عليه وطلبه صورة امتحان مادة كرة اليد للفرقة الثانية على تطبيق الواتس بمجرد بدء توقيت لجنة الامتحانات وأن ذلك بهدف حل الامتحان للطلبة الوافدين وإعادة إرساله نظير مقابل مادي، وباستدعاء العميد للمشكو في حقه اعترف بمضمون الاتهام وتقدم باعتذار مكتوب.

إيقاف عضو هيئة التدريس

وبالعرض على رئيس الجامعة قرر إحالة الواقعة للتحقيق وإيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل بالقرار رقم 2861 لسنة 2022، وانتهى المحقق إلى العرض بالإحالة لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس والذي وافق عليه القائم بأعمال رئيس الجامعة بالقرار رقم 402 في أغسطس الماضي، وبمواجهة المحال بمجلس التأديب بالوقائع أقر بها ولكنه عاد وأنكر أن ذلك بمقابل مادي وأصدر المجلس حكمه المتقدم.