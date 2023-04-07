المنصورة تستعد لتنظيم أطول مائدة إفطار اليوم.. تستقبل 1000 شخص «صور»

«المنصورة هتفطر مع بعض» تحت هذا الشعار يستعد أبناء مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، لإعداد أطول مائدة إفطار في حديقة شجرة الدر للمرة الخامسة، وهو لاقى تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

المنصورة هتفطر مع بعض

تواصلت «الوطن» مع محمد الشرقاوي أحد المنظمين لفعالية «المنصورة هتفطر مع بعض»، والذي أكد أن الهدف من هذا اليوم هو هدف اجتماعي خيري، سنتجمع فيه كلنا من كل الفئات والطبقات وعائلات كبار صغار قيادات في الدولة وشخصيات عامة سنفطر مع بعض وليس هناك أي تفرقة بين المواطنين».

وجبات طعام خصيصا لدور المسنين والأيتام

وأضاف الشرقاوي، أن كل مواطن سيحضر إفطاره الخاص به، وسيشارك معنا أسر من دور المسنين والأيتام، ونحن سنتولى أمرهم وسنعد لهم وجبات طعام خصيصا، كما تم تجهيز 4 باصات للأسر المشاركة لنقلهم من محل إقامتهم وحتى مكان الإفطار، لافتا أن هذه المائدة هي أطول مائدة إفطار في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومن المفترض أن العدد سيتخطى 1000 مواطن مثل السنوات السابقة.

الدعوة عامة لأهل المنصورة

وأشار منظم الفعالية إلى أن الإفطار سيكون في حديقة شجرة الدر، وسبب اختيارها لأنها رمز للمنصورة، والدعوة عامة ستكون لأهل المنصورة كلهم وليست لأشخاص بعينها، كما أن الدخول سيكون مجانا، ولكن بوجود دعوات لإحكام السيطرة والتنظيم بسبب العدد الكبير للمدعوين، موضحا أنه خلال السنوات السابقة كان يتم جمع التبرعات من الحضور ويتم المساهمة بها في الأعمال الخيرية، ومن بينها مستشفى 333 بحضور الدكتور الراحل جمال العبيدي رحمه الله، وكذلك ضمن حملة «المنصورة بلا غارمات».

وأكد منظم الفعالية، أنه سيتم تجهيز المائدة بالكامل بالمجهود الذاتي، وعدد فريق العمل من المنظمين مكون من 14 شخصا، كل منهم يساهم بمجهوده معنويا وماديا، كما يوجد بعض الشركات والأشخاص خارج الفريق المنظم يساهمون أيضا في هذه الفعالية بطرق مختلفة، مثل إعداد العصائر والحلويات وتنظيم الفقرات الترفيهية، مثل التنورة ومبتهلين ومنشدين.