«الشباب والرياضة» تنظم اللقاء الرياضي الأول للطلاب بمراكز الشباب وكليات التربية الرياضية بشمال سيناء

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة ابناء الشعب المصري بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقاً لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030م .

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور- وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة- محافظ شمال سيناء.

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي»، اللقاء الرياضي الأول للتلاميذ الأعضاء بمراكز الشباب وطلاب كليات التربية الرياضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي، مديرية الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، تحت شعار" شخصية طالب رياضي" للعام الدراسي 2023/2022م، خلال الفترة من 3/15 لــ 3/19 الجاري، علي ملاعب الجامعة وستاد العريش الرياضي بمحافظة شمال سيناء .

يشارك في اللقاء 600 طالباً وطالبة من تلاميذ المدارس الإعدادية ، 100 طالباً وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.

يتم استقبال طلاب المدارس بكلية التربية الرياضية على مدار يومين، يتعلمون فيها عدد من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل (كرة قدم - كرة يد - كرة طائرة - تنس طاولة - ألعاب ترويحية) داخل الكلية، علي أن يتم اجراء لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين في اللقاء بإستاد العريش الرياضي.

يهدف المشروع إلى دمج طلاب المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة الي المساهمة في تكوين شخصية الطالب رياضياً.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي في وقت سابق عن دعم قطاعي الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء على وجه العموم ، وأن هناك مزيداً من المبادرات الشبابية والرياضية التي تقوم بتنفيذها الوزارة في مختلف المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظة .. علاوة على تنفيذ أنشطة بمشاركة شباب سيناء في جميع البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوي الجمهورية .مؤكداً علي أن وجودنا على أرض شمال سيناء، رسالة للعالم أجمع بأن سيناء آمنة ومطمئنة، بفضل الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية .. موجهًا لهما كل التحية والتقدير على ما يبذلونه على أرض سيناء.