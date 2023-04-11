اليابان: اختفاء مروحية قوات الدفاع الذاتي لا علاقة له بنشاط البحرية الصينية

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنه لا يوجد تأكيد في الوقت الحالي على أن هناك أي صلة بين اختفاء مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية، الأسبوع الماضي ونشاط البحرية الصينية في المياه جنوب البلاد.

اختفاء المروحية قبالة جزيرة «مياكوجيما»

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ بحثت اليوم الثلاثاء واقعة اختفاء المروحية قبالة جزيرة «مياكوجيما»، بمحافظة «أوكيناوا»، يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن المروحية كانت تحمل عشرة أشخاص منهم رئيس الفرقة الثامنة بقوات الدفاع الذاتي البرية، عندما اختفت أثناء تحليقها فوق المياه قبالة جزيرة «مياكو»، ولا يزال مصير كل من كانوا على متنها غامضا وصنفوا على أنهم مفقودين.