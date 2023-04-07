رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على التواصل الوثيق على جميع المستويات

كتب:

أ ش أ
05:34 م | الجمعة 07 أبريل 2023
اليابان وكوريا الجنوبية

اليابان وكوريا الجنوبية

اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على العمل على تسهيل التواصل الوثيق بين البلدين على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مكتب شئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية تاكهيرو فوناكوشي، بالمديرة العامة لشئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية جونج سيو مين، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليايانية «إن إتش كيه».

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن فوناكوشي وسيو، تبادلا وجهات النظر حول سبل تنمية العلاقات الثنائية عقب القمة اليابانية الكورية الجنوبية التي عقدت في طوكيو الشهر الماضي.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء اليابان يطالب البرازيل بلعب دور نشط خلال قمة مجموعة السبع

زلزالان يضربان اليابان وروسيا بقوة 3.5 و6 درجات على مقياس ريختر

اليابان ستخفف الضوابط الحدودية المرتبطة بكورونا على الوافدين من الصين

وزيرا خارجية اليابان والصين يناقشان ملفات أمنية في أول لقاء من 3 سنوات

وزير خارجية اليابان يصل الصين لمناقشة الوضع في أوكرانيا

«اليابان» تمنع تصدير الرقائق للصين

اليابان تعتزم تشديد قيود الصادرات على معدات تصنيع أشباه الموصلات

اليابان تحظر تصدير الطائرات و«المسيرات» ومعدات الملاحة إلى روسيا
بقلم أ ش أ