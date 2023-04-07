اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على التواصل الوثيق على جميع المستويات

اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على العمل على تسهيل التواصل الوثيق بين البلدين على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مكتب شئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية تاكهيرو فوناكوشي، بالمديرة العامة لشئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية جونج سيو مين، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليايانية «إن إتش كيه».

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن فوناكوشي وسيو، تبادلا وجهات النظر حول سبل تنمية العلاقات الثنائية عقب القمة اليابانية الكورية الجنوبية التي عقدت في طوكيو الشهر الماضي.