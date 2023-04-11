إلغاء فصل التيار الكهربائي في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية اليوم

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلغاء فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، الذي كان مقررا أنّ يتم للصيانة الدورية وفقًا لخطة الصيانة المتبعة بالشركة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم تنفيذ الصيانة بالأماكن المستهدفة بخطة فصل اليوم إلى يوم آخر عقب تحسن الأحوال الجوية، وسيجري إخطار المواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، بموعد الفصل التالي مسبقًا، ليتمكنوا من توفير مغذي بديل خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز والمصالح الخدمية.

فصل التيار الكهربائي

وكانت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قد حددت في بيان سابق، الأماكن التي كانت مستهدفة بفصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، في عدة قرى ومدن بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بينها «قرى بصار وكوم التين وجالية وكبرى وكفر أبو ناصر والتميمي وعبد العال والسيد والبداية والطويل والخلايلة وجالية الأولى والمركزية والعزازنة وشطا والشرقاوي وبرمبال القديمة والرياض والكردني ونوسا والغيط ونوسا البحر والحصوة وشرنشاف وأتميدة»، والقرى والنجوع التابعة لها بمحافظة الدقهلية.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وكان من المقرر، فصل التيار الكهربائي عن قرى رأس الخليج وأريمون ودمنكا والخاشعة والروضة والفني، بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ، إذ كان سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 1 مساءً.