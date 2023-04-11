وزير التعليم يتفقد مدرسة القديس يوسف للغات في مصر الجديدة

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، زيارة مدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق وزير التعليم خلال الزيارة، أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأمل الهوارى مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية.

التعليم مسئولية قومية تضامنية

وفى مستهل الزيارة، هنأ وزير التعليم إدارة المدرسة والمعلمين والطلاب الاقباط بمناسبة أعياد المسيحين، مشيرًا إلى أنَّ التعليم الخاص يعد شريكا أساسيا في العملية التعليمية، وأن التعليم مسئولية قومية تضامنية، والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيسي على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور رضا حجازي فصول لصفوف الثاني والرابع والسادس الابتدائي، وأجرى حوارا مع الطالبات فى المواد الدراسية التي يتمّ شرحها، لمعرفة مدى استجابتهن واستفادتهن من الدروس.

حوار بين وزير التعليم والطلاب

كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الثالث الإعدادي أثناء حصة للغة العربية، وأجرى حوارًا مع الطالبات عن كيفية تعلم اللغة والاعتزاز بها، كما تفقد أيضا فصلا للصف الأول الثانوي أثناء شرح لمادة الكيمياء، إذ ناقش الطلاب في الدرس.

وأثناء تفقد وزير التعليم للفصول، وجهت إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي دعوة وزير التعليم على الإفطار التي قامت بتصميمها وتنفيذها بشكل فني داخل المدرسة، وأثنى وزير التعليم على موهبتها وشجعها على تنميتها والاستثمار فيها.

كما أجرى وزير التعليم حوارا مع معلمات المدرسة حول النظام التعليمي الجديد، مؤكدًا أهمية التركيز على تحقيق التعلم المنتج للمعرفة والإبداع والتفكير، والتأكيد على ضرورة بذل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التعليمي داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية،

وفي ختام الزيارة، أشاد وزير التربية والتعليم بحسن سير انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وما تشهده من انضباط .