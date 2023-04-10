جداول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني بالقليوبية.. تبدأ الشهر الجاري

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جداول امتحانات التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي بالقليوبية، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات عقب انتهاء إجازة عيدي الفطر والقيامة في مختلف مدارس التعليم الفني بالقليوبية.

جداول امتحانات آخر العام للدبلومات الفنية للنقل

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها، أن محافظ الإقليم اعتمد الجداول والضوابط الخاصة بالامتحانات، ويبدأ أول امتحان آخر أبريل الجاري، وجاءت الجداول كالتالي:

طوارئ في القليوبية لاستقبال امتحانات آخر العام

في سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الطوارئ لستعدادا لامتحانات نهاية العام، وصدرت التعليمات لمديري الإدارات بالاستعداد التام لامتحانات نصف العام في كل المراحل ونوعيات التعليم المختلفة، على أن تكون الأسئلة وفق المناهج التي تم تدريسها ومباشرة ووفق المواصفات التي جرى تدريب الموجهين عليها.

وشددت المديرية في بيان لها على سرعة إعلان جداول امتحانات آخر العام الدراسي 2023 في محافظة القليوبية في كافة المدارس والإدارات والمنصات لتصل لكافة الطلاب وأولياء الأمور.

وجرى التنسيق لاتخاذ الاستعدادات الخاصة بالامتحانات والتنبيه على الاهتمام بصيانة الديسكات حفاظا على سلامة الطلاب والمال العام، والعمل على إزالة التراكمات داخل الإدارات والمدارس والعمل على المحافظة على الشاشات داخل المدارس الثانوية استعدادا لامتحانات أخر العام.