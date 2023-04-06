عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصي، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أول أيام عيد الفصح اليهودي، بعد فرض قيود مُشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة على مدار اليومين الماضيين.

انتشار لقوات الاحتلال

واستبقت قوات الاحتلال اقتحام المستوطنين بالانتشار المكثف في باحات المسجد بدعوى تأمين الاقتحام، فيما قامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين من محيط المُصلى القبلي.

وتلقى المُقتحمون شروحات عن الهيكل المزعوم، وقام عدد منهم بتأدية طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من باحات الحرم، وعند مُصلى باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

دعوة منظمات دينية لاقتحامات جماعية

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، قد دعت أنصارها وجمهورها إلي تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصي خلال الفصح اليهودي الذي يستمر حتي الأربعاء المقبل.