نائب محافظ القاهرة تتابع رفع المخلفات بمنطقة الجبخانة في مصر القديمة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود فرق العمل برفع وتجريد الأتربة وتراكمات الرتش ومخلفات الهدم وتسوية الأرض بمنطقة الجبخانة بنطاق حي مصر القديمة، وذلك تحت إشراف اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة باستخدام المعدات والآلات المخصصة لهذا الغرض، وذلك في إطارالخطة الشاملة للتطوير والارتقاء بشوارع وميادين الأحياء وتحسين مستوى الخدمات لشوارع القاهرة عامة وخاصة المناطق التي تحظى بطابع تراثي وأثري طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

تحقيق الانضباط بالشوارع

وشددت نائب المحافظ على التعامل مع رفع المخلفات أولا بأول لتحقيق الانضباط بجميع الشوارع وإضفاء طابع حضاري ومظهر جمالي راقي يميز شوارع المنطقة بالكامل، مع ضرورة الاستمرار في المتابعة من مشرفي المربعات والمتابعة الميدانية والرصد البيئي لحين الانتهاء من رفع جميع المخلفات.

الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن المنطقة الجنوبية بجميع أجهزتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة تعمل على رفع كفاءة عمليات النظافة والجمع لضمان الاستدامة على مدار اليوم، وعدم وجود تراكمات لإعادة المظهر الجمالي لشوارع المنطقة والعاصمة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد بما يضمن سرعة التخلص من المخلفات، ويخدم مصلحة المواطن حفاظا على الصحة العامة والبيئة وازدهار المواقع الأثرية والتاريخية.

كما وجهت نائب المحافظ، بالمتابعة الميدانية للمنطقة الجنوبية والأحياء وجميع الأجهزة المعاونة بالمتابعة المستمرة لكل أعمال النظافة والالتزام الكامل في المناطق التي تعمل بها وتلافي الملاحظات لتحسين مستويات النظافة وإحداث تغيير فعلي يشعر به المواطن وينعكس بالضرورة على تحسين المظهر العام من خلال منظومة متكاملة تتكاتف فيها الأجهزة لتحقيق طفرة شاملة ونتائج سريعة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.