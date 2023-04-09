نائب محافظ القاهرة تشدد على سرعة الانتهاء من أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، وتذليل العقبات الحياتية للمواطنين لتوفير الحياة الكريمة وتحقيق رضا المواطنين عنها ورفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المرور طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، والتشديد على الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد وتذليل جميع المعوقات التي تواجه الأعمال.

استعادة المظهر الحضاري

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس حي البساتين، بمتابعة أعمال الرصف والأسفلت بشارع المعسكر غرب السكة الحديد - البساتين؛ وذلك تسهيلا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي، وجار العمل والمتابعة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد؛ بالبدء في فرد الطبقة الرابطة بشارع الفيوم استكمالا لأعمال التطوير ورصف الشارع طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي، واستكمالا للجهود؛ تابعت المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، أعمال الخطة الاستثمارية بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والطرق لتتم الأعمال على قدم وساق لسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية؛ إذ أنه جار العمل بشارع جمال عبد الناصر وشارع منصور، وتمهيد الشوارع لاستكمال الشدة الخشبية والصب الخرسانية للبلدورات، كما جرى الانتهاء من تركيب الإنترلوك بشارع محمود مرسي والساحة، وجار استكمال الأعمال.

اتباع المواصفات الفنية

وشددت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية على سرعة الانتهاء من أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية والاستفادة القصوى من جميع المبالغ المعدة لمشروعات الخطة مع الانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والشعور بنتائج ملموسة على أرض الواقع.