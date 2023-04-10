محافظ القاهرة يتابع خطة تطوير شوارع وميادين مدينة نصر

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشاملة بكافة شوارع وميادين حي شرق مدينة نصر، مع متابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع امتداد أحمد تيسير وتنفيذ خطة تطويره الشاملة لمختلف المجالات من حيث الحدائق والطرق والإنارة والنظافة وجاري المتابعة في قطاعات أخرى، جاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر.

إخلاء مخزن شركة كهرباء

كما شهد رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة المحلات أعمال إخلاء مخزن شركة كهرباء شرق ونقل محتوياته لمكان آخر لإنشاء محطة المونوريل، وفى إطار التصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما المخالفات الانشائية، تابع رئيس حي شرق مدينة نصر أعمال تنفيذ إزالة في المهد لبناء مخالف بمنطقة مدينة الامل شارع الحدود، وفي إطار تركيز الاهتمام بإعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق لشوارع الحي وبصفة خاصة في مجال تطوير ورفع كفاءة الإنارة بشوارع وميادين الحى أجرى الحى حملة للتأكد من غلق أبواب اعمدة الإنارة بشارع أحمد تيسير وجاري المتابعة المستمرة لما يستجد.

رفع كفاءة الشوارع

كما قامت أجهزة الحي بالتنسيق مع إدارة الطرق والمتابعة الميدانية بمتابعة أعمال تخطيط الاسفلت وطلاء الأرصفة والبلدورات بشارع امتداد أحمد تيسير وجاري المتابعة في قطاعات أخرى، وذلك في إطار تركيز الاهتمام بإعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق وتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع الحي في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بشوارع وميادين الحى.