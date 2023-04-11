وزير البيئة العراقي: قضايا التغير المناخي على رأس أولويات العمل الحكومي

قال وزير البيئة العراقي، نزار ئاميدي، اليوم، إنّ الملف البيئي وقضايا التغير المناخي من أولويات العمل الحكومي لمواجهة تحديات المناخ وأبعادها من شح المياه وتدهور الأراضي والعواصف الغبارية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة العراقي مع ممثل منظمة (الفاو) في العراق صلاح الحاج، وفقا لما أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، حيث أكد أهمية دعم جهود العراق في قضايا الزراعة وتوفير الأمن الغذائي، كما تم مناقشة أنشطة المنظمة وبرامجها التي يتم تنفيذها في العراق.

ولفت إلى الاهتمام الكبير لتعزيز التعاون مع الفاو من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تركز على استدامة الأراضي وتقليل التصحر وتوفير متطلبات الأمن المائي والغذائي، وناقش الجانبان أهم المشروعات التي تنفذ مع برنامج الأغذية والزراعة والتي يتم من خلالها التركيز على توسيع نطاق التكيف وإجراءات التخفيف مع آثار تغير المناخ.