كردستان العراق يبحث تعزيز علاقات التعاون المشترك مع إيطاليا

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، مع قائد القوات الإيطالية في العراق والإقليم الكولونيل دانييلي بيزاني، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء اليوم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية «نينا»-، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وإيطاليا، فضلا عن مناقشة الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كردستان - خلال اللقاء - الشكر لحكومة إيطاليا على ما تقدمه من دعم ومساندة إلى إقليم كردستان، معربا عن تمنياته للقائد السابق بالتوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية، وهنأ القائد الجديد للقوات الإيطالية في العراق والإقليم على تسلم عمله.

من جهته، جدد قائد القوات الإيطالية والوفد العسكري التزام بلاده والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة، ولا سيّما في مجال التدريب.