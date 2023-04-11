تكثيف حملات التوعية لمواجهة الزيادة السكانية في القليوبية

ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات الخاصة بالصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و راندة عبد الحميد مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان، ورضا عبد الرحيم مدير وحدة السكان بالقليوبية، ومدير إدارة الإحصاءات المركزية ومديري مديريات الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والأوقاف، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية، موجهًا بضرورة تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكدا أن الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها إهتماما بالغا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة.

نتائج تنفيذ خطط المجلس

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير المجلس الإقليمى للسكان، نتائج توصيات الجلسة السابقة، كما تم استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء فى المجلس. ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعي والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين .

وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة، كما ناقش محافظ القليوبية مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون مع المجلس القومي للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية.

وأكد «الهجان»، أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الإقليمي للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع، مؤكدا على استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق أفضل النتائج فى مختلف قضايا الوعى المجتمعي .