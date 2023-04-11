تأجيل محاكمة المتهمين بحيازة مخدرات وأسلحة في حدائق القبة لـ30 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم حدائق القبة، لـ30 أبريل.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا المواد المخدرة في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين أودعوا بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات.

وتحرر المحضر اللازم، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهما إلى المحكمة المختصة.