الأزهر يطلق أولى مبادراته في العشر الأواخر من رمضان تحت شعار «إحياء»

استعرضت القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيا حول أبرز وأهم الأحداث التي ستحدث اليوم الثلاثاء في مختلف المجالات، وذلك تحت عنوان «يحدث اليوم».

مبادرة الجامع الأزهر

وأفاد التقرير، بأنَّ الجامع الأزهر يطلق مبادرة حب وترحيب بضيوف الرحمن الذين يتوافدون بالآلاف برحاب الجامع الأزهر تحت شعار «إحياء»، والتي تهدف إلى إلمام آلاف المصليين وملايين من المتابعين بفضائل العشر الأواخر من شهر رمضان وتعريفهم بكيفية إحيائها وتشجيعهم علة مواصلة الذكر والتعبد.

احتفالية توقيع مشروع تحويل الأنظمة المالية

وأضاف أنَّ وزارة البيئة تشهد اليوم فعاليات احتفالية توقيع مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر بالمركز الثقافي البيئي التعليمي، وكانت وزارة البيئة اقترحت فرص استثمارية لتقديم خدمات سياحية بالمحميات الطبيعية من خلال القطاع الخاص، إذ تم البدء في بعض المحميات بالفعل.

أهم المباريات الأوربية

وتابع: «بالنسبة لعشاق الكرة الأوربية، هناك مبارتين هامتين في إطار مباريات الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، إذ يلتقي باير ميونخ الألماني مع مانشيتر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة 9 مساءً، بينما يواجه بنفيكا البرتغالي إنتر ميلان الإيطالي في نفس التوقيت».