حصاد وزارة البيئة في أسبوع.. بروتوكولات تعاون ولقاءات وتوحيد رؤى

نشرت وزارة البيئة تقريرا على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، يضم حصاد الوزارة من 1 إلى 8 أبريل 2023، بدأ بلقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع مدير شركة Renergy Grop Partners في تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبي رواش في محافظة الجيزة، ومناقشة سُبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في تنفيذ المشروع وإمكانية الشراكة بتكرار التجربة في مواقع أخرى.

الحفاظ على الموارد والاستدامة

واستقبلت وزيرة البيئة، المهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الكساء المصري لبحث عدد من القضايا، وتوحيد الرؤى حول أساليب الوصول للاستدامة بعدد من القطاعات للحفاظ على الموارد، والترويج لثقافة المنتجات التدويرية ودعمها محليا وعالميا.

وشهدت الوزارة بمشاركة وزارات الكهرباء، التنمية المحلية، الإنتاج الحربي، المالية، ومحافظة الجيزة، توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية بأبي رواش بالجيزة، باستثمارات 120 مليون دولار بالشراكة مع القطاع الخاص.

الانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وعقدت الوزيرة اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لبحث آليات تسهيل انتقال العاملين إلـى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن المقر الجديد يوفر بيئة أفضل للعمل والإنتاج، ويقدم حوافز للعاملين لتحقيق مرونة الانتقال.

وتفقد «فؤاد»، مبنى وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات، والتأكد من توافر جميع التسهيلات ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر فور الانتقال الفعلي للعمل بالعاصمة.

قضايا البيئة

وشهدت وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز دور الإعلام في رفع الوعي بقضايا البيئة، وتسلم الصحفيين الفائزين جوائز النسخة الثانية لمسابقة التميز الصحفي في الإعلام البيئي والمناخي باسم الصحفي الراحل محمد عبد المقصود.

وعقدت الوزارة الاجتماع الدوري بالمحميات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الذي يعد نموذجا للتوافق البيئي والاستدامة، ليكون انطلاقة للعمل البيئي ودعم حماية الموارد، والاستثمار فيها من أجل حفظ حقوق الأجيال القادمة بالموارد الطبيعية.