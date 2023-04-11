هزة أرضية جديدة في تركيا بقوة 4 درجات تضرب كهرمان مرعش

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا من جديد قبل قليل، تحديدا ولاية كهرمان مرعش، لينضم بذلك لقائمة الهزات الأرضية التي ضربت إسطنبول على مدار الأشهر الماضية.

ووفقا للسلطات التركية، جرى جمع شمل أم بطفلها في منطقة الزلزال جنوبي تركيا عقب شهرين من الزلزال المدمر، بعد اختبار الحمض النووي الذي أكد البنوة.

وبالنسبة للهزة الأرضية الأخيرة بـ«كهرمان مرعش» التركية، فلا تزال المعلومات عن إن كان وقع على إثره ضحايا أو مصابين أم لا غير كافية، وكذلك بالنسبة للتلفيات والخسائر المادية.