«القاهرة الإخبارية»: العراق يحمل تركيا مسؤولية الاعتداء على مطار السليمانية

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئاسة الجمهورية العراقية أدانت، اليوم السبت، الاعتداء على مطار السليمانية، وطالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي.

إدانة الاعتداءات على الأراضي العراقية

وفي بيانها، قالت الرئاسة العراقية: «تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان، وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

فتح منافذ الحوار

وطالبت الرئاسة العراقية، الحكومة التركية بتحمل المسؤولية، ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية.

وشددت الرئاسة العراقية على أنه حال تكرار هذا الاعتداءات، سيكون لها موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلًا.