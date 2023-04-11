ضبط ‏67 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67578 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 10977 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و323 مخالفة السير دون تراخيص، و8 دراجات نارية مخالفة، و27 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.