الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط والمطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المذكور بمحل إقامته بدائرة القسم، ولدى استشعاره باقتراب القوات، أطلق النيران تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بجواره على (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.