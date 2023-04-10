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«الداخلية» تنفي مزاعم «الإخوان الإرهابية» بوجود انتهاكات بمراكز الإصلاح

كتب:

محمد بركات
03:10 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
وزارة الداخلية-صورة أرشيفية

وزارة الداخلية-صورة أرشيفية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشبكة الإنترنت من ادعاءات حول وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل.

حملة منظمة من الإخوان لنشر الأكاذيب

وأشار المصدر إلى أن ما نُشر مُعاد ومكرر، ويأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة حول الأوضاع بتلك المراكز في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.

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