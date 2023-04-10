«الداخلية» تكشف تفاصيل سرقة شقة في جمصة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً شكوى مدعومة بصور ومقطع فيديو ادعت خلالها إحدى السيدات تعرض شقة سكنية مملوكة لها للسرقة «كائنة بدائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية» وقيامها بالإبلاغ عن الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/4/3 تبلغ لقسم شرطة جمصة من الشاكية المذكورة باكتشافها سرقة (2 جهاز كهربائى) من داخل الشقة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين لهما معلومات جنائية وأحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا - مقيمان بمحافظة الدقهلية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتصريف المسروقات لدى عميلهما (سيئ النية - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) ، حيث أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.